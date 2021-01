Serie A, Sampdoria-Juventus 0-2: a Marassi decidono Chiesa e Ramsey

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus dopo il KO contro l’Inter: battuta la Sampdoria 2-0 a Marassi

Vittoria per la Juventus, che sul difficile campo del Ferraris riesce a vincere contro la Sampdoria per 2-0. La squadra di Pirlo resta in corsa per la vetta, rispondendo alla vittoria del pomeriggio del Milan, in attesa della gara serale dell’Inter contro il Benevento.

Primo tempo che vede i bianconeri avere la meglio sugli avversari: Ronaldo al 13′ già tenta il primo squillo, ma è al 20′ che si sblocca la gara. Assist di Morata per Chiesa, che supera Audero senza troppe difficoltà per l’1-0. Al 40′ è Ronaldo che si divora il raddoppio: imbucata di Bentancur, il portoghese si fa chiudere lo specchio dal portiere, si allarga troppo e conclude fuori.

La ripresa vede il Doria provare a dire la sua, con Quagliarella che al 55′ si avvicina al pareggio: colpo a botta sicura, ma Chiellini interviene in scivolata e manda in calcio d’angolo. Un minuto dopo Morata trasforma il 2-0, ma viene annullata la rete per posizione di fuorigioco del centravanti spagnolo. Nel finale il raddoppio di Ramsey, su contropiede gestito da Cuadrado e concluso dal gallese per il 2-0 al 91′.

TABELLINO E CLASSIFICA



SAMPDORIA-JUVENTUS 0-2

19′ Chiesa, 91′ Ramsey

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 46 punti; Inter 41; Juventus 39; Roma 37; Atalanta 36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria** 26; Benevento e Fiorentina** 22; Bologna** 20; Udinese, Spezia e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

*una partita in meno

**una partita in più