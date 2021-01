Serie A, Inter-Benevento 4-0 | Eriksen ispira, Lautaro e Lukaku finalizzano

Inter-Benevento termina 3-0: Eriksen ispira i nerazzurri che vanno in rete con Lautaro e Lukaku. Milan a soli due punti

L’anticipo del sabato sera di Serie A tra Inter e Benevento non ha visto una sfida molto combattuta, con i padroni di casa che sono passati in vantaggio dopo appena 7′. Sugli sviluppi di una punizione battuta in maniera insidiosa da Christian Eriksen, infatti, Riccardo Improta ha messo la palla in rete nella propria porta. Autogol e 1-0 per il club meneghino. Tutti gli altri gol, invece, sono arrivati solamente nel secondo tempo. Il raddoppio arriva al 57′ e porta la firma di Lautaro Martinez, che nel primo tempo si era divorato qualche occasione di troppo. Sempre l’argentino riesce a fornire l’assist a Lukaku per il 3-0, propiziato un erroraccio di Montipò. Infine, al 79′ c’è anche il tempo per il poker nerazzurro: grande assist di Sanchez e doppietta per il bomber belga.

TABELLINO E CLASSIFICA

INTER-BENEVENTO 4-0: 7′ aut. Improta; 57′ Lautaro Martinez; 67′, 79′ Lukaku

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 46 punti; Inter** 44; Juventus 39; Roma 37; Atalanta 36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria** 26; Benevento** e Fiorentina** 22; Bologna** 20; Udinese, Spezia e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

*una partita in meno

**una partita in più