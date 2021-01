Dopo Sampdoria-Juventus Andrea Pirlo ha commentato la vittoria: “Dovevamo chiuderla prima. Inter? È una partita importante”

Al termine della seconda vittoria consecutiva della Juventus, Andrea Pirlo ha analizzato la gara e ha fatto il punto sulla crescita della compagine piemontese. Il tecnico bresciano, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato anche delle ottime prestazioni di Chiesa e Chiellini e di quella più opaca di Cristiano Ronaldo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CHIESA – “Ha portato energia, freschezza, fame. È un giocatore giovane, è arrivato in una grande squadra, quindi si è approcciato con grandi campioni, con partite importanti anche a livello internazionale, a parte quelle che aveva giocato con la Nazionale. E’ entrato un po’ in punta di piedi all’inizio perché il salto è stato grande, ma adesso è libero di testa e si è sbloccato anche con qualche gol. Siamo contenti delle sue prestazioni”.

SAMPDORIA -“Peccato non averla chiusa nel primo tempo, abbiamo avuto le occasioni ma le abbiamo sprecate. Poi quando rimane in bilico è normale che nel secondo tempo loro abbiano spinto un po’ di più, ma di occasioni importanti a parte il salvataggio sul tiro di Quagliarella, non ce ne sono state. Abbiamo gestito il risultato facendo il secondo gol, un po’ troppo tardi”

CRISTIANO RONALDO – “Entrerà in forma per la Champions? Si, l’importante non è che segni ad ogni azione, ma che si vincano le partite. Lui ci sta aiutando sempre molto e fa un grande lavoro per la squadra”

PROGRESSI -“Lavoriamo dall’inizio dell’anno sulla riaggressione della palla e sulle marcature preventive. Ogni palla che possiamo aggredire in avanti andiamo in avanti e poi questo semplifica il lavoro ai difensori. Il fatto che i difensori stiano giocando bene è un segnale che stiamo migliorando. Piano piano stiamo crescendo, stiamo iniziando ad assorbire tutto quello che chiediamo dall’inizio della stagione. All’inizio non era facile perché non abbiamo fatto la preparazione estiva”

MERCATO – “Non abbiamo mai pensato di dover prendere per forza un attaccante perché sapevamo di avere in rosa giocatori adatti a fare anche la punta, come Kulusevski, come Chiesa. Abbiamo Dybala fuori da un po’ di tempo, quindi giocatori davanti ne abbiamo. Magari se fosse capitata un’occasione l’avremmo colta, però in questo momento siamo contenti dei giocatori che abbiamo e lo stanno facendo bene, anche perchè in alcune partite è mancato Morata, è mancato Dybala per quasi tutta la stagione, siamo riusciti ad adattare più giocatori. Ora anche Ramsey è entrato a fare la seconda punta, lo faceva anche quando giocava nell’Arsenal e anche in Nazionale, quindi in qualche modo riusciamo a trovare un partner per l’altro attaccante”.

INTER – “È una partita importante perché è una semifinale e ancora di più perché è contro una grande squadra. Non ripenseremo a quella partita in campionato”