Paulo Fonseca, alla vigilia di Roma-Verona, presenta il match ma soprattutto risponde alla vicenda Dzeko-Sanchez

Giorni concitati per la Roma, che ha tirato un sospiro di sollievo con il gol di Pellegrini nel recupero con lo Spezia ma senza uscire da una situazione molto complicata. Soprattutto per il caso Dzeko, al centro delle voci di calciomercato in queste ore per la rottura con Fonseca e lo scambio con Sanchez che sembra poi essersi arenato.

Alla vigilia della sfida insidiosa contro il Verona, il tecnico portoghese parla in conferenza stampa. "Mirante non tornerà da titolare domani mentre Mkhitaryan si".

PEREZ E MAYORAL – “Non dobbiamo dimenticare che Carles Perez è giovane ed è in crescita. Crediamo molto in lui ma deve continuare a lavorare per aiutare la squadra. Sono molto soddisfatto del rendimento di Borja Mayoral. Gioca bene e per la squadra e ha fatto buone partite. Anche per lui non dobbiamo dimenticare che è un giovane ed è difficile avere questi numeri. Borja è in un bel momento”.

EL SHAARAWY – “El Shaarawy è un calciatore che conosce bene il calcio italiano ed è importante. Ha caratteristiche che possono aiutare la squadra. Lui aveva voglia di tornare alla Roma ed era una componente importante. Sono soddisfatto del fatto che ami la Roma”.

VERONA – “Facile capire perchè hanno questi risultati. Hanno fatto sempre bene contro le big. Hanno l’intenzione chiara di giocare e contro questa squadra è difficile fare il nostro gioco. Il Verona non ti permette di giocare e diventa complicato cambiare il modo di attaccare in corsa. Non ci permettono di fare il nostro gioco e dobbiamo cambiare le nostre intenzioni in questo tipo di partite”.