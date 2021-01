Pagelle e tabellino di Bologna-Milan, match valido la prima giornata del girone di ritorno di Serie A

Il Milan la sblocca con Rebic, bravo a ribadire in porta il rigore di Ibra respinto da Skorupski (decisivo in diverse occasioni). Nel secondo tempo il raddoppio con un Kessie, devastante (L’ivoriano dal dischetto non sbaglia). Poli riapre la partita per il Bologna e i rossoneri soffrono non poco fino all’ultimo secondo.

BOLOGNA

Skorupski 7,5 – Se il primo tempo si chiude solo 1 a 0 è merito suo. Ad Ibra para di tutto, compreso il rigore. Vola su Calabria e risulta insuperabile.

Tomiyasu 6,5 – Da terzino o centrale, il rendimento del giapponese è sempre di buon livello. Ecco perché il suo nome è sul taccuino anche del Milan.

Soumaoro 5 – Rovina una prova attenta, causando un rigore ingenuo.

Danilo 5,5 – Perde i duelli aerei con Ibrahimovic ma chiude il match a testa alta, partecipando all’assalto felsineo.

Dijks 5 – Ingenuo in occasione del rigore ai danni di Leao. Meglio in fase offensiva che in quella difensiva. Dal 79′ Palacio 6,5 – 15 minuti di qualità. E’ lui a dare la scossa al Bologna.

Schouten 6 – E’ lui che si prende la responsabilità di far partire l’azione del Bologna. Buona la prova per il centrocampista che cala però nella ripresa. Dal 79′ Poli 7 – Pronti via e arriva il classico gol dell’ex!

Dominguez 5 – Ha praticamente un rigore in movimento ma si fa ipnotizzare da Donnarumma. Non si vede la personalità mostrata in Sudamerica. Dal 67′ Svanberg 5,5 – Fa meglio del compagno, ma tra Bennacer e Kessie non è per nulla facile.

Orsolini 5,5 – Perde a testa alta il duello con Theo Hernandez. Ha delle buone palle per impegnare Donnarumma ma non le sfrutta in pieno. Dal 67′ Vignato 6 – Ha poche occasioni per mettersi in mostra. Quando ha il pallone dimostra a tutti che la qualità non manca

Soriano 6 – E’ l’anima del Bologna. Si abbassa spesso per far ripartire l’azione e non mancano gli inserimenti con i tempi giusti, che il Milan soffre.

Sansone 5,5 – E’ tra i più vivaci, creando problemi ai rossoneri. Ha la palla buona per andare in gol ma Donnarumma risulta insuperabile e questo errore pesa non poco . Dal 67′

Skov Olsen 6 – Sbaglia diversi appoggi, poi serve il giusto assist per Poli.

Barrow 5,5 – Da punta fatica parecchio. Quando si sposta sugli esterni ci mostra tutte le sue qualità.

All. Mihajlovic 6 – La punta centrale continua a mancare. Rivolta il Bologna come un calzino e Poli riapre il match.

MILAN

Donnarumma 7 – Decisivo nel primo tempo con due super interventi su Sansone e Dominguez. Nella ripresa è ancora attento tra i pali. I tre punti sono anche merito suoi.

Calabria 7 – E’ uomo ovunque, crea superiorità numerica al pari di Theo. Dietro è quasi sempre perfetto. Cerca il gol più volte ma Skorupski è attento. Mancini – presente sugli spalti – avrà preso nota.

Tomori 6,5 – Aggressivo quanto basta. Si è subito calato nella parte. Una svirgolata mette i brividi ai rossoneri.

Romagnoli 7 – Il capitano oggi è un muro. Da un suo anticipo nasce l’azione del secondo rigore.

Hernández 6 – E’ il solito treno, con Rebic sulla sinistra ritrova continuità. Sfonda senza alcun problema. Poi da una leggerezza nasce il gol del Bologna.

Tonali 6 – Prova ordinata del centrocampista italiano. Deve crescere parecchio, soprattutto in fase di impostazione, prendendosi qualche rischio in più. Dal 62′ Bennacer 6 – Bastano pochi minuti per renderci conto quanto sia importante Bennacer. Perde un pallone in uscita, che invece ci fa capire che la forma, come è ovvio, ancora non è delle migliori.

Kessie 7,5 – Domina a centrocampo con i suoi muscoli. Corre su ogni pallone per tutta la partita e sembra davvero che il Milan sia con un uomo in più. Dal dischetto è freddo e non sbaglia,

Saelemaekers 5,5 – La forma migliore è ancora lontana. Fatica a fare le due fasi alla perfezione. Meglio dietro, poco incisivo davanti.

Leao 7 – E’ davvero a suo agio nell’inedita posizione di trequartista. Quando ha campo risulta devastante. Dà una mano dietro e si procura il rigore del vantaggio. Dal 72′ Mandzukic 6 – Il Milan è chiamato a difendersi e lui risponde presente. Non ha possibilità di mettersi in mostra davanti.

Rebic 6,5 – Non è ancora il Rebic ammirato la passata stagione. Manca un po’ di brillantezza ma è determinante nello sbloccare il match. Dal 62′ Krunic 5 – Torna nel ruolo in cui ha fatto meglio, quello di trequartista. Ci mette poca forza e soprattutto poca qualità.

Ibrahimovic 5,5 – Sbaglia un paio di gol e il solito calcio di rigore (Inspiegabile perché continui a calciarli). Domina sia dietro che in avanti di testa, risultando determinante in tante giocate. Il momento non è certo dei migliori e decide di non strafare.

All. Pioli 6,5- Non c’è nulla di meglio che una vittoria dopo una settimana complicata. Il Milan rafforza il primato e aspetta, seduto sul divano le avversarie. Le sofferenze finali, però, potrebbero levargli il sonno stanotte.

Doveri 6,5 – Buona prova del fischietto di Roma. Entrambi i rigori assegnati non lasciano dubbi. Gestisce in maniera corretta anche i cartellini.

TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 1-2



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Domínguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. A disp.: Da Costa, Ravaglia; De Silvestri, Paz, Hickey; Svanberg, Poli, Baldursson; Vignato, Skov Olsen, Palacio. All.: Mihajlović.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Leão, Rebić; Ibrahimović. A disp.: Donnarumma A., Tătăruşanu; Dalot, Kalulu; Bennacer, Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte; Maldini, Mandžukić. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma

GOL: 25′ Rebic (M), 51′ Kessie (M), 79′ Poli ()B

AMMONITI: 23′ Dijks (B), 50′ Rebic (M), 56′ Soriano (B),

ESPULSI: