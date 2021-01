Bologna-Milan, niente trasferta in terra emiliana per Calhanoglu: il turco resta a Milanello e tornerà contro il Crotone

Non verranno forzati i tempi di recupero. Dopo l’annuncio della guarigione dal Coronavirus, Hakan Calhanoglu non si aggregherà alla squadra per la sfida di Bologna. Pioli ha diramato l’elenco dei convocati e c’era la possibilità che il giocatore si potesse aggiungere all’ultimo minuto, ma oggi il turco si è recato a Milanello per una sessione di allenamento personalizzato. La decisione del Milan è stata dunque quella di non forzare le tempistiche del recupero: Calhanoglu non raggiungerà la squadra per la sfida di oggi in programma alle 15 nel capoluogo emiliano.

Toccherà dunque a Leao, con tutta probabilità, giocare nell’inedito ruolo di trequartista alle spalle di Ibrahimovic nel 4-2-3-1 rossonero. Una scelta dovuta anche a quella che è l’assenza di Brahim Diaz, naturale sostituto del turco nello scacchiere di Pioli.