Juventus, Dybala verso il rientro | Ecco quando torna in campo

Juventus, Pirlo attende il ritorno in campo di Dybala: i prossimi step per il recupero dell’argentino, ecco la possibile data

Juventus che spera di iniziare oggi al meglio il girone di ritorno in casa della Sampdoria. Non ci sarà ancora Paulo Dybala, ancora alle prese con il problema al ginocchio accusato contro il Sassuolo qualche settimana fa. Pirlo attende il rientro dell’argentino, che potrebbe avvenire a breve.

Secondo ‘Tuttosport’, la ‘Joya’ sarà sottoposta a un provino lunedì, per capire se si potrà recuperarlo almeno per la panchina nell’andata di semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Diversamente, è possibile che torni a disposizione almeno per il successivo match di campionato, sabato prossimo, contro la Roma. Ma il vero obiettivo è averlo al top per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto.