Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Benevento, match del ‘Giuseppe Meazza’ valido per la 20° giornata del campionato di Serie A. Al 45′ decide l’autorete di Improta

Vantaggio con il minimo sforzo per l’Inter dopo il primo tempo dell’anticipo serale contro il Benevento. A decidere finora la sfortunata deviazione di Improta sulla punizione calciata da Eriksen. Il danese non demerita come vice Brozovic, anche se i nerazzurri fanno fatica ad accedersi dalle parti di Montipò dopo il vantaggio. Lapadula, il migliore dei suoi insieme a Viola, reclama un rigore dopo un contatto con Ranocchia, mentre dall’altra parte è Caldirola (in continua sofferenza) a rischiare su Lautaro Martinez. Lukaku si vede poco, Barella come al solito macina chilometri senza perdere in qualità.

INTER

Handanovic 6

Skriniar 6,5

Ranocchia 5,5

Bastoni 6

Hakimi 6

Barella 6,5

Eriksen 6,5

Gagliardini 5,5

Perisic 5,5

Lautaro Martinez 6

Lukaku 5,5

All. Conte 6

BENEVENTO

Montipò 6

Glik 5,5

Barba 6

Caldirola 5

Depaoli 5,5

Hetemaj 5,5

Viola 6,5

Ionita 6

Improta 5,5

Caprari 6

Lapadula 6,5

All. Inzaghi 6

Arbitro Pasqua 5

TABELLINO

INTER-BENEVENTO 1-0

6′ aut. Improta

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, Stellini in panchina)

A disposizione: Radu, Padelli, de Vrij, Kolarov, Darmian, Young, Brozovic, Vidal, Sensi, Vecino, Sanchez, Pinamonti

Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Barba, Caldirola; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari, Lapadula. Allenatore: Filippo Inzaghi

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Foulon, Pastina, Basit, Tello, Dabo, Insigne, Schiattarella, Masella, Di Serio, Iago Falque

Arbitro: Pasqua (sez. Tivoli)

VAR: Calvarese

Ammoniti: Caldirola (B), Depaoli (B)

Espulsi:

Note: recupero 1′