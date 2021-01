Il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha parlato al termine di Inter-Benevento: da Sanchez alla prestazione di Eriksen

Squalificato Conte, al termine di Inter-Benevento è Cristian Stellini, vice del tecnico salentino, a commentare il match a ‘DAZN’: “Non mi occupo di mercato né intervengo su queste questioni: possono dire che siamo contentissimi di Sanchez e di tutti i nostri giocatori. sono coinvolti nel gioco. Siamo molto contenti di avere tutti”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

ERIKSEN – “Mi è piaciuto tantissimo, come tutta la squadra. Si sta adattando bene in questo nuovo ruolo: serve molta intelligenza tattica, si sta applicando molto in settimana, è da molto che lo fa e sta sfruttando bene le opportunità che gli stiamo dando. Da lui ci aspettiamo che giocando con più continuità migliori. Si sta adattando molto bene in questo ruolo, anche in fase difensiva a cui non era abituato. Ha fatto un ottimo lavoro e siamo molto contenti perché è una risorsa sulla quale abbiamo lavorato molto”.