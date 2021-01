Inter-Benevento, polemica accesa: “Solo al Milan”

Polemiche nel corso di Inter-Benevento: la decisione dell’arbitro Pasqua accende il dibattito, tifosi infuriati sui social

Inter subito in vantaggio contro il Benevento, ma la sfida di San Siro non ha risparmiato polemiche. E’ soprattutto il contatto nell’area interista tra Lapadula e Ranocchia ad accendere gli animi e i tifosi sui social si scatenano: la decisione dell’arbitro Pasqua di non assegnare il calcio di rigore ai sanniti non va giù e c’è chi tira in ballo anche il Milan che oggi si è visto assegnare un doppio penalty. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni tweet:

Breve storia triste, Ranocchia abbatte in area Lapadula, l’arbitro si volta dall’altra parte, non ha cuore di dare un rigore sacrosanto contro di loro, così onesti e oltretutto povere vittime del razzismo#InterBenevento#Anala — LUZrossonero (@LUZrossonero) January 30, 2021

Inter in vantaggio con una autorete da oratorio e Pasqua che non vede un rigore netto su Lapadula, perché impegnato ad incartare le uova… — Massimo (@Massimo53502343) January 30, 2021

Quanto state rosicando, il contatto tra Lapadula e Ranocchia inizia fuori area e quindi non ha dato il rigore per questo motivo, hanno anche appena fatto vedere le immagini #InterBenevento — Andrea (@Andre_Inter4) January 30, 2021