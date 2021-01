Inter-Benevento ha visto tra i protagonisti Christian Eriksen, schierato come play da Conte: tecnico nel mirino dei tifosi

Finalmente titolare in campionato: magari è ancora presto per dirlo, ma per Christian Eriksen sembra essere scoccata la famosa scintilla invocata da Conte. Proprio l’allenatore nerazzurro, non in panchina in Inter-Benevento perché squalificato, finisce nel mirino dei tifosi dopo la buona prova del danese. Una prestazione che fa finire Conte sul banco degli imputati per non aver puntato su di lui nel corso dell’ultimo anno. Così tra ironia e vere e proprie critiche, i tifosi nerazzurri si scatenano sui social e invocano la “squalifica a vita” per il loro allenatore.

Ecco alcuni tweet:

Interessante l’esperimento di Eriksen play basso.

Ancor più intrigante quello di Conte fuori dal campo.#InterBenevento — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) January 30, 2021

Comunque io spero a fine anno via #conte e che arrivi un allenatore che giochi con la difesa a 4 e col trequartista.. in modo da esaltare definitivamente quel fenomeno di #eriksen.#InterBenevento — Alessioxxiv (@aleavp94) January 30, 2021

Avere un giocatore come Eriksen e tenerlo in panchina x 85 minuti oppure non farlo giocare mai .. è un insulto al gioco del calcio….. Eriksen fuoriclasse… Conte meriti la Juve — bellomia francesco (@bellfrank2007) January 30, 2021