Coronavirus, un anno fa l’inizio dell’incubo: i primi casi in Italia

Coronavirus, la pandemia sbarcò in Italia esattamente un anno fa con i ricoveri dei primi casi all’ospedale Spallanzani di Roma

E’ passato esattamente un anno da quando il coronavirus ha fatto il suo ingresso in Italia. L’emergenza che sarebbe poi esplosa a fine febbraio fu anticipata, il 30 gennaio 2020, dai primi ricoveri all’ospedale Spallanzani di Roma e comunicati il giorno successivo dal premier Giuseppe Conte.

Quella sera del 30 gennaio scorso, fu portata in ospedale la coppia di turisti cinesi di 67 e 66 anni. Si trattava dei primi due casi di Covid non solo in Italia, ma in tutta Europa. I due provenivano proprio da Wuhan, la città dove tutto è iniziato. Erano atterrati una settimana prima a Milano, viaggiando su e giù per l’Italia. Dopo due settimane in terapia intensiva, i due guarirono e furono dimessi il 19 marzo. Intanto, il Covid era entrato di prepotenza nelle nostre vite, con il lockdown e le varie restrizioni e con un’emergenza che dura ancora oggi. Da allora, solo nel nostro paese, quasi 88mila morti. E’ passato solo un anno, ma da quella data si sono concretizzati scenari che fino a quel momento avevamo soltanto associato a film di fantascienza.