Copa Libertadores, Palmeiras campione: Breno manda ko il Santos al 99′

La finale tra Palmeiras e Santos la decide Breno al 99′: il Verdao di Abel Ferreira vince la Copa Libertadores 2020

La Copa Libertadores più lunga della storia viene decisa al termine di una partita lunghissima, come se fosse un’inevitabile conseguenza. La prima finale paulista della storia della massima competizione sudamericana viene decisa da un gol al 99′ di Breno Lopes, entrato al 85′ al posto di Gabriel Menino. Palmeiras-Santos termina sul risultato di 1-0 al Maracanà. Il ‘Verdao’ conquista così la seconda Copa Libertadores della sua storia e manda in estasi una delle tifoserie più calde del Brasile. Risultato straordinario per Abel Ferreira: il tecnico portoghese, infatti, era alla prima panchina in sudamerica. Il Santos di Cuca, espulso poco prima del gol di Breno, viene superato in extremis dopo una partita bloccata e con poche occasioni da rete.

Ferreira ha impostato la finale sulla falsa riga di quanto fatto nella semifinale di ritorno col River Plate, quando la sconfitta per 2-0 è bastata per raggiungere la finale al Maracanà. Nonostante il match non sia stato dei più esaltanti, il Verdao ha mostrato a più riprese di meritarsi il titolo di Campeão nel corso di questa infinita Copa Libertadores del 2020. Tra le file del Palmeiras, poi, tanti volti noti ai tifosi della Serie A: a partire dai due capitani che hanno sollevato la coppa, Felipe Melo e Gustavo Gomez, arrivando ad Empereur e Luiz Adriano. Il club più italiano del Brasile è campione del Sudamerica: l’onda verde travolge la Libertadores.