Paulo Fonseca non si è sbilanciato sulla vicenda Dzeko e in conferenza stampa ha ‘resistito’ alle domande sul bosniaco

Senza dubbio Edin Dzeko è il nome più chiacchierato dalle parti di Trigoria in questi giorni. Il bosniaco ha rotto con Fonseca, da tempo si allena a parte e il suo futuro sembrava ormai lontano dalla Roma. Difficile però per i giallorossi cedere un giocatore con quell’ingaggio e ora la sua permanenza a Trigoria da separato in casa è una ipotesi concreta.

Calciomercato Roma, caso Dzeko: parla Fonseca

Nella conferenza stampa prima di Roma-Verona, Paulo Fonseca ha risposto così alle tante domande su Dzeko e il suo possibile rientro in gruppo: “Io capisco la vostra curiosità, ma è un tema di cui non voglio parlare adesso. Vediamo la prossima settimana. La fascia di capitano resterà a Pellegrini? Penso che non sia tempo di parlare neanche di questo. Ci sono state tante speculazioni questa settimana e non voglio contribuire oltre. È solo il momento di pensare alla partita, perché è importante vincere per la Roma. Gruppo destabilizzato? Non ho bisogno di parlarne. La partita con lo Spezia dice tutto”.