Dopo il blitz milanese di Tiago Pinto, arrivano nuove conferme sulla candidatura di Allegri: sarà il livornese il prossimo tecnico della Roma

È stata una settimana turbolenta sull’asse Milano-Roma. Al centro dei discorsi fra la dirigenza giallorossa e quella nerazzurra c’è stato il possibile scambio tra Dzeko e Sanchez. Operazione completamente naufragata, come annunciato anche da Marotta, e quindi le cose restano esattamente come sono: il bosniaco a Roma ed il cileno a Milano. Un affare nato dall’astio che intercorre tra Fonseca e Dzeko, che potrebbe aver trovato la parola fine proprio per una decisione forte della dirigenza capitolina sul tecnico portoghese. Come raccontato da Calciomercato.it, infatti, Tiago Pinto ha incrociato Massimiliano Allegri a Milano.

Calciomercato Roma, Allegri sarà il nuovo allenatore | Conferma di Moggi

La settimana che si è appena conclusa ha portato con sè un clamoroso colpo di scena: nel suo blitz milanese Tiago Pinto ha visto Massimiliano Allegri. Le conferme sul tecnico livornese come prossimo proprietario della panchina della Roma, intanto, arrivano anche da Luciano Moggi. L’ex dirigente di Napoli e Juventus, sulle pagine di ‘Libero’, ha confermato le voci che considerano Allegri il prossimo allenatore giallorosso. Secondo Moggi, infatti, anche l’esito della trattativa per lo scambio tra Dzeko e Sanchez sarebbe un indizio in questo senso. L’ex allenatore di Juventus e Milan avrebbe messo come condizione quella di partecipare alla prossima Champions League ed un giocatore come il bosniaco potrebbe essere fondamentale per centrare questo obiettivo per i giallorossi. Neanche in questa sessione di mercato, invece, Antonio Conte riuscirà a mettere le mani su Edin Dzeko.