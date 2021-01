Lautaro Martinez ha parlato al termine di Inter-Benevento: le parole dell’attaccante argentino sulla trattativa per il rinnovo

Lautaro Martinez è andato a segno contro il Benevento esultando dopo un periodo di digiuno che andava avanti dal 3 gennaio. Rete della liberazione dopo giorni molto intensi con il triplo incontro dei suoi procuratori con i dirigenti dell’Inter per discutere del rinnovo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Proprio del nuovo contratto ha parlato l’attaccante nerazzurro a ‘DAZN’ nel post gara, ribadendo la volontà di continuare all’Inter: “Stiamo cercando quello (restare fino al 2024, ndr). Sono contento qua, l’ho detto sempre, la gente si è comportata sempre bene con me, la società e il mister hanno fiducia. Sono contento per questo, cerco di fare il meglio in campo: per ciò che concerne le questioni fuori dal campo, tutto si risolve”.