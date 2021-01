Inter, il Bologna punta Pinamonti per l’attacco: operazione non semplice, l’alternativa è Inglese del Parma

Sinisa Mihajlovic si è sfogato nel corso della conferenza stampa pre-gara di ieri. “Il mercato è aperto per tutti, ma non per noi” ha detto il tecnico del Bologna in merito ai nuovi innesti. Al momento i rossoblù hanno accolto il solo Faragò dal Cagliari, ma potrebbero intervenire anche in attacco, complice anche il grave infortunio a Santander che potrebbe rientrare a marzo. Ibrahimovic era il sogno dello scorso gennaio: “Ha fatto bene ad andare al Milan, averlo qui sarebbe stato meraviglioso” ha dichiarato Mihajlovic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Un attaccante però potrebbe arrivare nelle ultime ore di mercato. Stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, il Bologna nelle ultime ore si è indirizzato su Andrea Pinamonti. Il giocatore non sta trovando molto spazio all’Inter, ma l’affare non è semplice visto che le uscite e le entrate in casa nerazzurra sembrano essere bloccate. L’alternativa porta a Parma e più precisamente a Roberto Inglese.