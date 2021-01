Calciomercato Fiorentina e Parma, viola e gialloblu’ alla ricerca di un attaccante nelle ultime ore della sessione: il nome dall’Inghilterra

Ultime ore di mercato in cui tutte le squadre sono alla ricerca di rinforzi last minute. Si guarda soprattutto all’attacco per quanto riguarda Fiorentina e Parma, che mettono nel mirino la Premier League per trovare un rinforzo in prima linea.

Secondo il ‘Daily Mail’, il nome caldo è quello di Christian Benteke. 30 anni, l’attaccante andrà in scadenza di contratto con il Crystal Palace al termine della stagione. Tra pochi giorni potrebbe essere libero di firmare a zero con un’altra squadra, anche se la sua attuale compagine starebbe cercando un accordo per il rinnovo sul filo di lana. Occhio anche al West Bromwich, dove vorrebbe portarlo il suo ex allenatore, Sam Allardyce.