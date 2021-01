Ancora un calcio di rigore fallito per Zlatan Ibrahimovic che conferma il trend negativo di quest’anno. Critiche sui social per lui

Settimana da dimenticare per Zlatan Ibrahimovic che dopo l’espulsione in settimana contro il Milan ha fallito l’ennesimo rigore di una stagione controversa dagli undici metri nella gara odierna in casa del Bologna. Primo tempo poco sereno per il gigante svedese che ha così sbagliato il terzo penalty in questa annata di Serie A facendoselo sventare da Skorupski. Lo stesso portiere polacco era stato peraltro caricato a dovere da Mihajlovic che prima della battuta gli ha detto: “Tranquillo tanto Ibra non li sa tirare”.

Della stessa opinione sembrano essere i tifosi rossoneri che sui social stanno invocando a gran voce il ritorno di Kessie dagli undici metri a sfavore della candidatura di Ibra.

Siamo in vantaggio ma non ho nemmeno esultato. Non si può far fare quello che si vuole ad #Ibrahimovic. Soprattutto quando ci va di mezzo la squadra. Martedì è successo quello che è successo. Oggi ha sbagliato un rigore che non doveva tirare. #BolognaMilan — Donnie (@donnie_darko82) January 30, 2021

basta però Ibra coi rigori. Baaaaaaasta #BolognaMilan — Rivoglio i 49 milioni® Sandrul (@Sandro19714) January 30, 2021

C’è ancora un giorno di tempo per vendere Ibra al Fantacalcio.

Era un giocatore spettacolare ora con #Sanremo pensa solo allo spettacolo 😜#BolognaMilan #Ibrahimovic #30gennaio — Buddy Fox (@paninoelistino) January 30, 2021

Non per essere pedante, però forse non è il caso che facciamo pagare 50£ a #Ibrahimovic per ogni rigore che sbaglia?#rassegnato #BolognaMilan — Pasquale Amitrano (@PasqAmitr) January 30, 2021

Io non me la prendo con #Ibrahimovic, legittimo il suo desiderio di calciare, ma con il generoso #Kessiè che continua a lasciargli il compito di tirare i rigori, e soprattutto con #Pioli che glielo permette. Adesso anche basta, no?#BolognaMilan @acmilan #Milan #forzamilan — Fabrizio Tomasello (@radioradiomilan) January 30, 2021