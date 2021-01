Il Milan riparte dopo le due sconfitte consecutive andando a vincere al ‘Dall’Ara’ contro il Bologna. Vittoria con sofferenza nel finale e allungo a +5 in testa alla classifica

Il Milan sbanca il ‘Dall’Ara’, soffrendo nel finale, e si riscatta dopo le due sconfitte consecutive con Atalanta e Inter. Rossoneri ancora ‘di rigore’: il primo Ibrahimovic se lo fa parare da un eccellente Skorupski, ma sulla respinta è lesto Rebic a portare in vantaggio la squadra di Pioli. Nella ripresa, sempre dal dischetto, non sbaglia invece Kessie.

A dieci dal termine l’ex Poli accorcia poi le distanze per il Bologna riaprendo una partita praticamente chiusa e tenendola in vita fino al triplice fischio. Decisivo per i tre punti un super Donnarruma, protagonista di almeno un paio di grandi interventi. Il Milan si prende i tre punti e, in attesa di Inter-Benevento, allunga a +5 in testa alla classifica.

BOLOGNA-MILAN 1-2

26′ Rebic, 53′ Kessie, 81′ Poli

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 46 punti; Inter 41; Roma 37; Juventus* e Atalanta 36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina** 22; Bologna** 20; Udinese, Spezia e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

*una partita in meno

**una partita in più