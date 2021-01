Bologna-Milan, Pioli: “Vittoria sudata. Leao non è più una sorpresa”

Le parole di Stefano Pioli al termine della gara vinta con il Bologna

Stefano Pioli ai microfoni di ‘MilanTV’ ha commentato la vittoria per 2-1 sul Bologna, una prestazione importante che permette al Milan di tornare alla vittoria dopo una settimana difficile: “Le partite vanno sempre sudate. Senza il gol subito dal Bologna la nostra partita sarebbe stata ottima: abbiamo creato e giocato tanto. Sono contento della prestazione perché è una vittoria che ci dà fiducia e ci fa finire una settimana difficile. Le vittorie sono sempre meritate. Rafael Leao oramai non è più una sorpresa: ha grande potenziale e ora deve solo dare continuità a queste prestazioni”.

Un pensiero anche su Rebic, che in chiave futura può risultare fondamentale per far rifiatare Ibrahimovic: “Non è stato fortunato perché ha avuto infortuni e la positività al Covid. Questo gli ha portato via la condizione ottimale. Per noi è importante e la prestazione gli darà fiducia: va sfruttata al meglio la prossima settimana di lavoro”.