Bologna-Milan, i social furiosi con l’arbitro Doveri: “Una vergogna!”

Il Milan batte il Bologna a domicilio, ma non senza fatica: sui social i tifosi si sono scagliati soprattutto con l’arbitro Doveri

Il Milan esce con tre punti fondamentali dal Dall’Ara di Bologna. I rossoneri vanno avanti 2-0 grazie a due calci di rigore assegnati dall’arbitro Doveri, con il primo realizzato da Rebic ma sulla respinta di Skorupski che lo aveva parato a Ibrahimovic. Poi la squadra di Pioli rischia parecchio per il gol di Poli che dà nuova linfa al Bologna, ma alla fine si salva. E dopo il triplice fischio dell’arbitro per i tifosi sui social il Milan deve addirittura ‘ringraziare’ il direttore di gara Doveri: “Oggi gli ha dato una grossa mano e non mi riferisco ai rigori”, “Ma un rigore al Milan glielo vogliamo dare?”, l’ironia di molti utenti su Twitter.

Per alcuni addirittura si è assistito a una “vergogna“. Soprattutto nel finale ci sono state parecchie mischie in area del Milan ma per fortuna dei rossoneri senza conseguenze: “I difensori del Milan possono fare tutto quello che vogliono, tanto Doveri non vede”. Non solo i due penalty assegnati alla squadra di Pioli quindi, che vanno ad aumentare un numero già importante di tiri dal dischetto in questa stagione e che avevano già scatenato diverse polemiche. La direzione di Doveri sui social è finita nel mirino anche per alcuni contatti in mezzo al campo (vedi Soriano) e in area che avrebbero penalizzato il Bologna.

#Doveri non é un arbitro. È tutto tranne che un arbitro — Giorgio Modino (@modinog) January 30, 2021

Oggi l'arbitro #Doveri ha dato una grossa mano al Milan, non mi riferisco ai rigori #BolognaMilan — Stradiotto Marco (@Stradiottomarco) January 30, 2021

#bolognamilan i difensori del #milan possono fare tutto quello che vogliono tanto #doveri non vede! — socialismo futuro (@texwillerwest) January 30, 2021