Hulk torna in Brasile, ufficiale la firma con l’Atletico Mineiro. Niente Serie A per l’attaccante, svincolato dopo l’esperienza in Cina

Niente Serie A per Hulk. L’attaccante brasiliano, rimasto svincolato dopo l’esperienza in Cina e che poteva rappresentare una suggestione per tanti club italiani, è tornato in patria. Hulk è infatti un nuovo giocatore dell’Atletico Mineiro. Il giocatore vestirà bianconero sino a fine 2022. A comunicarne l’ufficialità proprio la società di Belo Horizonte.

