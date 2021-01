Atalanta, UFFICIALE: Romero positivo al Covid-19 | Niente Lazio

L’Atalanta ha comunicato ufficialmente che Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19: il centrale salterà la sfida con la Lazio

Pessime notizie per Gasperini in vista della sfida di campionato contro la Lazio. Come annunciato tramite un comunicato ufficiale dall’Atalanta, infatti, Cristian Romero è risultato positivo nell’ultimo ciclo di tamponi. “In seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio”.

Il centrale argentino, quindi, non ci sarà nel back-to-back contro i biancocelesti. Dopo aver vinto contro la Lazio in Coppa Italia, infatti, l’Atalata dovrà fare a meno dell’ex difensore del Genoa.