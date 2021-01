Pareggio tra Torino e Fiorentina in una gara ricca di episodi: Belotti risponde alla rete di Ribery

Ribery chiama, Belotti risponde. Non sono mancate certe le emozioni in Torino-Fiorentina, prima gara della 20esima giornata di Serie A. Alla fine il risultato finale è 1-1, pareggio che non soddisfa nessuna delle due compagini, nonostante i viola siano stati diversi minuti in doppia inferiorità numerica (espulsi Castrovilli, fallo da ultimo uomo, e Milenkovic, testa a testa con Belotti). Proprio i toscani hanno dato il via alle ostilità con Vlahovic fermato soltanto dal legno. Alla fine della gara i pali saranno tre con quelli colpiti anche da Zaza (primo tempo) e Singo (nella ripresa).

Nel secondo tempo gol annullato a Vlahovic per fuorigioco e Prandelli costretto a giocare in 10 per l’espulsione di Castrovilli. L’inferiorità numerica non impedisce ai viola di andare avanti con la rete di Ribery. Ospiti che perdono anche Milenkovic (altra espulsione) e nel finale si vedono raggiungere da Belotti. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

TORINO-FIORENTINA 1-1: 67′ Ribery (F), 88′ Belotti (T)

CLASSIFICA: Milan punti 43, Inter 41, Roma 37, Juventus* 36, Atalanta 36, Napoli* 34, Lazio 34, Sassuolo 30, Verona 30, Sampdoria 26, Benevento e Fiorentina** 22, Bologna 20, Spezia 18, Udinese 18, Genoa 18, Torino** 15, Cagliari 14, Parma 13, Crotone 12.

*Una partita in meno

** una partita in più