Serie A: Occasione “rivincita” per la Lazio a Bergamo

Due sfide in una settimana: scherzi del calendario. Atalanta e Lazio si affrontano a pochi giorni dalla gara valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia, che ha visto i bergamaschi ottenere una storica e probabilmente meritata qualificazione alla Semifinale. I ragazzi di Gasperini hanno dimostrato grande qualità (ma questo era già noto) e grandissima abnegazione, riuscendo non solo a tenere in dieci per quasi un tempo, ma anche a punire la Lazio nonostante l’inferiorità numerica. Come spesso accade quando si affrontano queste due squadre, la gara di mercoledì è stata combattuta e, al contempo, estremamente spettacolare.

A spuntarla, come detto, proprio l’Atalanta, che si è anche permessa il lusso di sbagliare il rigore del 4-2. La sofferenza, ma anche la resistenza nel finale, non hanno fatto altro che aggiungere pregio ad una partita da incorniciare. E, infatti, il mister nerazzurro non ha nascosto l’entusiasmo nel post-partita: “E’ stata una gara spettacolare: noi abbiamo fatto molto bene e, in particolare, il nostro secondo tempo è stato eccezionale. Arrivare in Semifinale in questa Coppa Italia è un ottimo traguardo”. Gasp, però, ha buttato un occhio anche alla prossima sfida di domenica pomeriggio: “Possono cambiare i giocatori, ma le due squadre sono queste. E questa è la loro filosofia. Questa vittoria per noi rappresenta una grande spinta”. Il tecnico dei bergamaschi, però, ha dato anche un suggerimento a chi vuole divertirsi e provare la sorte: “Di solito, quando si affrontano due squadre così, le partite sono sempre ricche di gol”. Lo confermano anche i pronostici calcio su Sportytrader, che per la seconda puntata di Atalanta-Lazio prevista domenica suggeriscono l’Over 2,5 e ed entrambe le squadre a segno. Inevitabile, d’altronde, perché l’Atalanta nell’ultimo periodo è tornata a segnare con estrema regolarità (e abbondanza), anche se dietro concede sempre qualcosa all’avversario.

Finora abbiamo parlato tanto della Dea, ma non va dimenticato che al netto della sconfitta di mercoledì sera, anche la Lazio è una squadra decisamente in salute. Come dimostrano le quattro vittorie consecutive in campionato, con la chicca del 3-0 nel derby che ha dato – se possibile – ulteriore entusiasmo al gruppo di Mister Inzaghi. Il tecnico biancoceleste, poi, ha utilizzato la Coppa Italia per dare minutaggio ai meno impiegati, preservando i big. Su tutti, ovviamente, bomber Immobile, entrato solo nel finale per tentare di raddrizzare la partita (per altro senza riuscirci).

Tuttavia, anche Gasperini si è guardato bene dal togliere energie al suo uomo più in forma, tenendo Ilicic in panchina per tutti i 95’. Insomma, è vero come dice il Gasp che la mentalità, la personalità e l’identità delle due squadre è nota, ma avere i big in campo può fare tutta la differenza del mondo. Non a caso, i giocatori più attesi sono Zapata (entrato solo al 60’ nella sfida di Coppa Italia) e Immobile (cui Inzaghi ha concesso poco più di 20’ con la speranza che il bomber napoletano riuscisse a ribaltare la partita).

Per altro, Zapata è stato protagonista anche dall’errore dal dischetto che ha tenuto la gara sul filo fino alla fine. E, dunque, ha anche qualcosa da farsi perdonare. Il colombiano è considerato il giocatore più pericoloso in campo: un suo gol è quotato a due volte la posta (segue Muriel a 2.25 e poi proprio Immobile a 2.5). Visto l’eccezionale momento di forma, da non sottovalutare anche l’opzione Ilicic (2.75). Se, invece, si vuole provare la sorte, il bis di Romero (che a San Siro contro il Milan ha sbloccato la partita e mercoledì in Coppa Italia ha fornito l’assist del 3-2) è dato a 12. Nella Lazio, invece, oltre ad Immobile, le aspettative degli esperti cadono su Caicedo e Correa (entrambi a 3.75), ma vale la pena fare un pensierino anche a Luis Alberto e Milinkovic-Savic (4.5). Di certo conviene preparare il pallottoliere, almeno di questo sono sicuri i bookmakers, che suggeriscono le opzioni Over 2,5 e Gol (entrambe date a poco più di 1.4, una quota davvero bassa). E allora non resta che sederci sul divano, buttare il telecomando e goderci lo spettacolo!