Il Psg di Pochettino perde per Covid Abdou Diallo e Marco Verratti. Ecco l’annuncio ufficiale del club sui propri social

Tegola in casa Psg. Mauricio Pochettino, che domenica pomeriggio sarà chiamato a sfidare in trasferta il Lorient, dovrà fare a meno di Marco Verratti, risultato positivo al Covid, così come il compagno Abdou Diallo.

A darne notizia è stato lo stesso club francese, sui propri canali ufficiali.