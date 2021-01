Villas Boas ha annunciato che lascerà il Marsiglia alla fine di questa stagione. Per la panchina della squadra transalpina potrebbero entrare in scena due tecnici nostrani

I prossimi mesi saranno anche gli ultimi di Villas Boas alla guida del Marsiglia, dove è appena approdato Milik. Lo ha annunciato lo stesso tecnico portoghese nella conferenza di vigilia della gara di Ligue 1 contro il Rennes: “Penso che lascerò il club a giugno – le parole di Villas Boas, in scadenza di contratto proprio al termine di questa stagione – Va un po’ contro a ciò che è stato detto dalla dirigenza, però penso che sia finita. Lascerò a giugno e la prossima stagione sarà l’anno zero del club. Così la società potrà fare una pulizia totale”.

Calciomercato Marsiglia, idea Giampaolo e un altro italiano per il post Villas Boas

Stando alle prime indiscrezioni che giungono dalla Francia, per il post Villas Boas al momento è favorito Lucien Favre, da poco esonerato dal Borussia Dortmund e che in Francia ha ottenuto ottimi risultati. Occhio, tuttavia, a piste alternative, se non clamorose: per la panchina dell’OM potrebbero entrare in corsa anche allenatori italiani molto apprezzati all’estero, vedi Montella e Marco Giampaolo. Il primo è del tutto libero, il secondo è fresco di licenziamento dal Torino al quale è comunque ancora contrattualmente legato.