Lo scambio tra Dzeko e Sanchez sta generando diverse reazioni nel mondo del calcio. Una grande bandiera giallorossa ha espresso le sue opinioni sull’operazione

Il futuro di Edin Dzeko e Alexis Sanchez è molto chiacchierato in questa fase del mercato. Il clamoroso scambio tra il bosniaco e l’ex Manchester United sta decollando proprio in queste ore. L’operazione di mercato sta dividendo tifosi e addetti ai lavori che sottolineano la bontà o meno dell’affare.

A tal proposito, ha espresso la sua opinione anche Roberto Pruzzo. La bandiera giallorossa ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio’, sottolineando il suo dissenso all’inserimento di Sanchez nell’affare: “Ma per favore… Se lo tenessero all’Inter. Non ha senso, sarebbe solo un favore all’Inter. Il cileno non fa niente, non ha il ruolo di Dzeko. Servirebbe solo a togliersi di mezzo il bosniaco”.

Pruzzo spinge, invece, l’eventuale scambio con un’altra prima punta: “Con Mauro Icardi avrebbe avuto un senso, così no. Piuttosto mi farei dare Pinamonti. La Roma già doveva essere pronta ad avere un’alternativa al bosniaco, perché il problema con lui è vecchio, non è di questi giorni”.