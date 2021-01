DIRETTA Serie A, Torino-Fiorentina | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra le squadre di Nicola e Prandelli in tempo reale

Il Torino riceve la Fiorentina nell’anticipo che apre la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Reduci dal pareggio in extremis contro il Benevento, i granata vanno a caccia del primo successo sotto la gestione Nicola per provare ad uscire dalla zona retrocessione. I viola di Prandelli, invece, puntano a bissare la vittoria (1-0) dell’andata per dare seguito a quella contro il Crotone e distanziarsi dalla zona calda della classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

CLASSIFICA: Milan punti 43, Inter 41, Roma 37, Juventus* 36, Atalanta 36, Napoli* 34, Lazio 34, Sassuolo 30, Verona 30, Sampdoria 26, Benevento 22, Fiorentina 21, Bologna 20, Spezia 18, Udinese 18, Genoa 18, Torino 14, Cagliari 14, Parma 13, Crotone 12.

*Una partita in meno