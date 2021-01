Calciomercato Roma, Pinto torna nella Capitale: l’annuncio su Dzeko

Il General manager della Roma, Tiago Pinto, ha fatto ritorno in serata nella Capitale. Intercettato dai giornalisti presenti ha così parlato su Dzeko

E’ finita la missione milanese di Tiago Pinto. Il General manager della Roma, come vi abbiamo raccontato, ha incontrato nella serata di ieri il collega dell’Inter Ausilio per provare a chiudere lo scambio Dzeko-Sanchez. Una trattativa, che però, non ha avuto l’esito sperato.

Pinto ha così lasciato l’hotel – dove in mattinata è stato avvistato anche Massimiliano Allegri – facendo ritorno nella Capitale, in serata. Al suo arrivo in stazione, ai giornalisti presenti, ha dichiarato: “Dzeko? Dirò tutto alla fine del mercato”, prima di mettersi in macchina.