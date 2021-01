Il nome più caldo del momento per quanto riguarda il mondo degli allenatori è certamente quello di Massimiliano Allegri, accostato alla Roma per il dopo Fonseca. Dalla Spagna però rilanciano anche il Real

Massimiliano Allegri è da oltre una stagione e mezza senza panchina e i tempi sembrano finalmente quasi maturi per rivedere l’ex Juventus all’opera. Il suo nome è stato accostato a quasi ogni big in crisi tra Italia ed estero degli ultimi sei mesi: dall’Inter al PSG passando per Manchester United, Arsenal, Chelsea e Real Madrid. Allegri però, come evidenziato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, potrebbe anche finire alla Roma per il dopo Fonseca alla luce anche di una possibile bozza di accordo dal punto di vista economico.

Calciomercato Roma, Allegri tra Madrid e il dopo Fonseca

Una notizia quella di Allegri come possibile erede di Fonseca alla Roma che ha poi trovato diverse conferme e che tiene col fiato sospeso i tifosi giallorossi, in attesa di capire le prossime mosse della società tra ora e giugno. Intanto dalla Spagna rilanciano fortemente il profilo dell’ex Juve anche per la panchina del Real Madrid, che continua a vivere una stagione di alti e bassi. Secondo quanto sottolineato da ‘OkDiario.com’ Zidane lascerà i ‘blancos’ in modo amichevole alla fine di questa stagione e uno dei favoriti a sostituirlo è proprio l’ex juventino, da sempre molto apprezzato dalle parti del ‘Bernabeu’. Già nel 2018 il Real pensò proprio ad Allegri per avviare un nuovo ciclo, ma il tecnico toscano pensò di restare a Torino dove avrebbe poi vissuto un’annata con Cristiano Ronaldo. Tre stagioni dopo quel rifiuto è ora di nuovo il favorito per la prestigiosa panchina dei ‘blancos’ che a meno di ribaltoni clamorosi dovrebbero cambiare Zidane solamente a fine stagione. Gli altri candidati sono Raul, ancora troppo inesperto, e Nagelsmann, unico vero rivale in questo momento.

Nei mesi scorsi inoltre Allegri, ora accostato anche alla Roma, ha accarezzato anche l’ipotesi di guidare il PSG dopo l’esonero di Tuchel poi sostituito da Pochettino.