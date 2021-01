Il Parma continua la sua rivoluzione: fatta per Bani, D’Aversa potrebbe avere anche un altro difensore dal mercato

Il Parma continua le sue operazioni sul mercato in entrata e uscita. Oggi i ducali hanno messo le mani su Bani del Genoa ma D’Aversa potrebbe ricevere anche un altro difensore prima della fine della sessione invernale. Un affare legato all’addio di Bruno Alves, che ha ricevuto il via libera per trovare un’altra sistemazione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Se il portoghese dovesse andare via, il Parma interverrà ancora sul mercato: il nome individuato per andare a rafforzare la retroguardia di D’Aversa è quello di Domagoj Vida. Classe 1989, attualmente in forza al Besiktas, il 31enne croato potrebbe andare ad occupare il posto di Bruno Alves in caso di cessione del portoghese.