Il Parma non si ferma e si appresta a mettere a segno un nuovo colpo sul mercato: vicina l’intesa col Genoa per Bani

In questi ultimi giorni di calciomercato fra le squadre più scatenate si erge sicuramente il Parma. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Dennis Man, gli emiliani si apprestano a chiudere anche per il rinforzo in difesa. Secondo ‘Sky’, infatti, i Ducali avrebbero deciso di defilarsi da Fazio e starebbero chiudendo con il Genoa per Mattia Bani. Niente da fare per la Roma, che sperava di riuscire a liberarsi dell’ingaggio del centrale argentino. Il rinforzo di Kyle Krause per la difesa di Roberto D’Aversa sarà Mattia Bani.