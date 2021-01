Anche la Fiorentina ha pensato a Mandragora. Il centrocampista della Juventus appare però destinato a trasferirsi al Torino di Nicola

Come vi abbiamo raccontato in queste ore, il Torino ha accelerato per chiudere con la Juventus il trasferimento di Mandragora. Nelle ultime ore sono stati fatti importanti passi in avanti. Si sta discutendo per trovare la quadratura del cerchio: va raggiunto l’accordo sulla formula, che potrebbe essere quella del prestito di un anno e mezzo con obbligo di riscatto.

Mandragora sta spingendo per far ritorno a Torino, sponda granata, ma sono stati diversi i club che hanno chiesto informazioni alla Juventus, per l’attuale giocatore dell’Udinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche la Fiorentina avrebbe pensato al centrocampista. L’arrivo dell’italiano avrebbe permesso la partenza di Pulgar, tanto cercato in Italia e all’estero.