Calciomercato Inter, accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez | Le cifre

L’Inter è uno dei club più attivi negli ultimi giorni di calciomercato. I nerazzurri, però, restano sempre focalizzati sui rinnovi di contratto. Di seguito le ultime novità

Lo scambio tra Dzeko e Sanchez è sempre più caldo, come vi stiamo riportando nelle ultime ore. Non solo la trattativa per la punta bosniaca, perché Giuseppe Marotta lavora anche sul tavolo relativo ai rinnovi di contratto. Vi abbiamo riportato negli scorsi giorni i diversi incontri con gli agenti di Lautaro Martinez. Ora per la punta argentina, pare essere vicina la fumata bianca.

Calciomercato Inter, accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez: cifre e dettagli

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe sempre più caldo il fronte sul rinnovo di contratto del Toro. L’accordo fino al 2024 sarebbe ormai stato raggiunto. L’attaccante argentino dovrebbe percepire un ingaggio da circa 5 milioni a stagione che è destinato a salire con il passare degli anni. Una trattativa che, quindi, dovrebbe decollare nei prossimi giorni e che dovrebbe garantire a Conte la sicurezza di poter contare anche per le prossime stagioni sul bomber argentino.