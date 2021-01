Patrick Cutrone è pronto a lasciare nuovamente la Premier League. Il calciatore italiano dei Wolves ad un passo dal trasferimento al Valencia

Nuova avventura a sorpresa per Patrick Cutrone. L’attaccante, che pochi giorni fa ha lasciato la Fiorentina, per far ritorno ai Wolves, sembrava destinato a giocare nuovamente in Serie A ma non dovrebbe essere così.

Il classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Milan, è stato accostato davvero a diverse squadre del nostro massimo campionato: Benevento, Udinese, Bologna e Parma sono solo alcuni dei club che hanno pensato a Cutrone ma nel suo futuro potrebbe esserci la Spagna. Come riporta Sky Sport, l’attaccante è pronto a trasferirsi al Valencia, con la formula del prestito secco.