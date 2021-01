Le ultime news Italia Under 21 registrano il sorteggio delle qualificazioni agli Europei del 2023. Le avversarie di Nicolato

Tra fine marzo e inizio aprile si disputeranno gli Europei Under 21. L’Italia è stata inserita nel gruppo B con la Spagna, la Repubblica Ceca ed i padroni di casa della Slovenia. Nel frattempo oggi a Nyon si sono tenuti i sorteggi del prossimo campionato europeo di categoria del 2023. Gli Azzurrini di Nicolato, teste di serie, sono stati inseriti nel gruppo F e affronteranno di nuovo squadre appena affrontate come Svezia, Irlanda e Lussemburgo oltre a Bosnia e Montenegro. Si qualificano al torneo in programma in Georgia e Romania le vincitrici dei gironi e la migliore seconda, mentre le altre seconde faranno i playoff per gli ultimi quattro posti. Ecco il sorteggio completo:

Gruppo A: Croazia, Austria, Norvegia, Finlandia, Azerbaigian, Estonia

Gruppo B: Germania, Polonia, Israele, Ungheria, Lettonia, San Marino

Gruppo C: Spagna, Russia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lituania, Malta

Gruppo D: Portogallo, Grecia, Islanda, Bielorussia, Cipro, Liechtenstein

Gruppo E: Olanda, Svizzera, Bulgaria, Galles, Moldova, Gibilterra

Gruppo F: ITALIA, Svezia, Irlanda, Bosnia, Montenegro, Lussemburgo

Gruppo G: Inghilterra, Repubblica Ceca, Slovenia, Albania, Kosovo, Andorra

Gruppo H: Francia, Serbia, Ucraina, Macedonia del Nord, Far Oer, Armenia

Gruppo I: Danimarca, Belgio, Turchia, Scozia, Kazakistan