Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito ad un papabile attaccante a zero per la Serie A

Siamo ormai giunti alla battute conclusive di questa finestra invernale di calciomercato. La pandemia ha inevitabilmente condizionato spese e movimenti soprattutto delle big e non è da escludere che la vera occasione possa trovarsi tra gli svincolati. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A questo proposito nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai followers del profilo ‘Twitter’ di ‘Calciomercato.it‘ quale attaccante a costo zero preferirebbero vedere in Serie A. Con il 59,7% delle preferenze la spunta nettamente Diego Costa, ex Atletico Madrid. Alle sue spalle col 30,6% c’è Hulk mentre chiude con ampio distacco Pellè.