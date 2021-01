Sanremo, niente pubblico | Amadeus pronto a lasciare

Un Festival di Sanremo senza pubblico non piace ad Amadeus, pronto a lasciare il ruolo di direttore artistico e conduttore

“Il Teatro Ariston di “Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”. Si esprime così su Twitter, Dario Franceschini su Twitter, Ministro dei Beni culturali e Turismo.

Il Festival di Sanremo continua dunque a far discutere. Lo stop al pubblico non piace per nulla ad Amadeus, che secondo quanto appreso dall’ANSA, starebbe valutando la possibilità di lasciare il suo ruolo da direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021.