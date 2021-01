Milan, Tomori si presenta e parla sia del suo trasferimento in rossonero sia degli obiettivi stagionali

“Lo scudetto? Per un club della storia del Milan e per la posizione in classifica, dobbiamo crederci. Non dobbiamo aver paura di parlare di scudetto e vogliamo vincere, senza avere paure e pensando alle nostre gare” così Fikayo Tomori, neoacquisto di casa Milan, che è stato presentato in conferenza stampa a Milanello. Il giocatore inglese, arrivato in prestito per sei mesi, è pronto per la sua nuova avventura italiana: “Credo non ci sia posto migliore di questo per me. Sono molto contento di essere qui e sin dal primo giorno ho respirato la tradizione di questo storico club. Sono convinto di aver preso la decisione giusta”.

Una decisione maturata grazie anche a Paolo Maldini: “Quando il mio agente voleva parlarmi sono rimasto incredulo. Si tratta del difensore più forte della storia del calcio. Mi ha convinto subito. Al Chelsea ho parlato anche con Thiago Silva e con altri giocatori che avevano giocato in Italia: Emerson, Kovacic e Jorginho“. Su Lampard e il Chelsea: “Lampard è stato il mio mentore. Ho passato un bellissimo periodo con lui che mi ha dato la chance nel club in cui sono cresciuto. Ora però sono molto felice al Milan, voglio fare la storia qui e sono molto concentrato”. Su Ibrahimovic: “Un onore giocare con giocatori come lui e Mandzukic. Da campioni come loro posso solo imparare, anche dal punto di vista della leadership”.