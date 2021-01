Le dichiarazioni in conferenza stampa di Pasquale Marino, allenatore della Spal, dopo la sconfitta per 4-0 contro la Juventus in Coppa Italia

Troppo superiore la Juventus per questa Spal. Pasquale Marino commenta in conferenza stampa la sconfitta per 4-0 degli estensi nel match dei quarti di Coppa Italia: “La partita si è messa subito male con il rigore. Nel secondo tempo abbiamo cercato di tenere botta, abbiamo creato qualche pericolo, poi il terzo gol di Kulusevski ha chiuso definitivamente la gara. La Juve ha una squadra competitiva, credo che arriveranno in fondo alle competizioni”.

Marino poi risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul bilancio finora in campionato della Spal e sulle eventuali mosse in sede di calciomercato della società prima della chiusura della finestra invernale: “Abbiamo disputato un girone d’andata soddisfacente. Abbiamo superato diverse difficoltà e nonostante questo siamo soltanto ad un punto dalla promozione diretta. Possiamo ancora migliorare: se arrivasse qualcosa dal mercato, ovviamente ci farebbe piacere”.