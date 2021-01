Matias Vecino è tornato in campo con la maglia della Primavera dell’Inter, segnando anche nel 3-1 al Genoa

Matias Vecino vede la luce in fondo al tunnel. Il centrocampista uruguaiano è sceso in campo oggi con la Primavera dell’Inter di Armando Madonna. I nerazzurri hanno ospitato il Genoa nel recupero della quarta giornata di campionato, che ha visto il rientro del giocatore che resta nel progetto di Conte. Vecino non giocava una partita ufficiale dal 19 luglio, in campionato contro il Verona, prima del lungo calvario per l’infortunio al ginocchio.

Conte ha sempre ribadito la sua intenzione di reintegrarlo in rosa e puntare su di lui nelle rotazioni, oggi il calciatore ha messo il primo mattoncino. Nel match vinto 3-1 contro il Genoa, aprendo anche le marcature al 7′ con un inserimento in area e un diagonale sul palo più lontano. Per l’ex Fiorentina 70 minuti in campo, sostituito da Lindkvist, nella partita chiusa poi dalle reti di Mattia Sangalli e Cesare Casadei.