Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della ventesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla ventesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Sarà una ventesima giornata di Serie A ricca di emozioni, che avrà inizio con la sfida fra il Torino e la Fiorentina di Prandelli, venerdì alle ore 20.45. Un turno lungo, che non farà piacere ai fantallenatori. Chiude la prima giornata del girone di ritorno il match dell’Olimpico fra la Roma di Paulo Fonseca ed il Verona di Ivan Juric.

Torino-Fiorentina venerdì ore 20.45

TORINO (3-5-2): Sirigu; Buongiorno, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

⚡Hot: Zaza è in rampa di lancio! Bene Vlahovic, con Prandelli sta volando

⛔Not: Amrabat ha il cartellino facile

⚽Sorpresa: Ritorno al gol per Castrovilli?

Bologna-Milan sabato ore 15

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessiè; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

⚡Hot: Leao cerca riscatto! Soriano è la certezza del Bologna

⛔Not: Castillejo non ci fa impazzire

⚽Sorpresa: Giusto scommettere su Tomiyasu in questa giornata

Sampdoria-Juventus sabato ore 18

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

⚡Hot: Augello è in gran forma. Ok Arthur e Rabiot

⛔Not: Non puntate su Adrien Silva

⚽Sorpresa: McKennie è l’uomo dei gol pesanti

Inter-Benevento sabato ore 20.45

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Tello, Viola, Hetemaj; Ionita, Caprari; Lapadula.

⚡Hot: Brozovic sta giocando alla grande! Viola è rinato

⛔Not: Tello non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Lapadula sente aria di derby

Spezia-Udinese domenica ore 12.30

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Nestorovski.

⚡Hot: Farias e Deulofeu, fantasia al potere!

⛔Not: Arslan non è una garanzia stavolta

⚽Sorpresa: Agoume è in crescita

ATALANTA-LAZIO domenica ore 15:00

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Ilicic, Zapata.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

⚡Hot: Pessina, è l’ora della verità! Sì ovviamente a Ilicic e Immobile!

⛔Not: Radu andrà seriamente in difficoltà, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Muriqi ci ha preso gusto, può sorprendervi!

CAGLIARI-SASSUOLO domenica ore 15:00

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Oliva, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Caputo.

⚡Hot: Caputo è tornato! I 10 Joao Pedro-Djuricic per altri bonus!

⛔Not: Per Obiang solo malus e nient’altro!

⚽Sorpresa: Zappa può portare bonus come ad inizio stagione

CROTONE-GENOA domenica ore 15:00

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Pereira, Eduardo, Zanellato, Vulic, Reca; Simy, Dragus.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

⚡Hot: Reca può essere una buona idea! Sì a Destro e Simy!

⛔Not: Badelj fatica a regalare punti

⚽Sorpresa: Cordaz può esaltarsi e portare un super voto!

NAPOLI-PARMA domenica ore 18:00

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

⚡Hot: Riscatto Insigne! Sì Lozano e al solito Kucka!

⛔Not: Di Lorenzo non riesce a svoltare, lasciatelo fuori!

⚽Sorpresa: In campo aperto Gervinho sa come far male

ROMA-VERONA domenica ore 20:45

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

⚡Hot: Mkhitaryan-Pellegrini sanno come far male! Puntate su Barak e Zaccagni!

⛔Not: Smalling vive un periodo no, puntate su altro

⚽Sorpresa: Pronti via e gol di Lasagna? Ci crediamo!

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio