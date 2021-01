Il Parma punta ad un nuovo attaccante per affrontare la seconda parte di stagione. Retroscena su Yalcin

Dennis Man è ormai vicinissimo a diventare un attaccante del Parma, il rumeno in arrivo dallo Steaua Bucarest ha superato anche le visite mediche. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, il Parma cercava un attaccante dinamico e giovane, ha puntato Cutrone e, prima di optare su Man, ha guardato anche al mercato turco. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ci sono stati dei contatti per Guven Yalcin, attaccante classe ’99 del Besiktas, autore di tre gol ed un assist nell’arco di sedici presenze. L’affare non si è concretizzato, poi il Parma ha virato su Man.