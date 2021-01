Napoli-Spezia, Italiano: “Napoli agguerrito, ci siamo svegliati tardi”

Arrivano le parole di Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, dopo la sconfitta ai quarti di Coppa contro il Napoli

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Rai Sport‘ dopo la sconfitta contro il Napoli per 4-2. Di seguito, le parole del tecnico: “Abbiamo perso con dignità, altrimenti c’era tanto da arrabbiarsi. Non siamo mai riusciti a palleggiare, il Napoli ha giocatori che ti castigano e abbiamo sbagliato l’approccio. Loro erano molto agguerriti, noi siamo stati bravi a reagire facendo un grandissimo secondo tempo”

Sul percorso in Coppa Italia e i quarti raggiunti – “Siamo arrivati ai quarti onorando la competizione, di questo siamo orgogliosi. Ma perdere non piace a nessuno, non si scende in campo sapendo di lasciare la vittoria all’avversario. Abbiamo provato a rimediare, ma era tardi”.

Sulla salvezza – “Vedremo nelle prossime partite se raggiungeremo la salvezza. L’importante è non scendere in campo come nel primo tempo, ma per larghi tratti siamo stati quelli della ripresa. Il girone d’andata e il percorso in Coppa Italia sono stati sicuramente buoni”

Su Zoet – “Si è aggregato con la squadra da due settimane dopo l’infortunio. Le gerarchie si sono create con la sua lunga assenza. Provedel ha fatto bene nel girone d’andata e Krapikas era il portiere di Coppa Italia. Se la giocheranno per chi dovrà scendere in campo. Zoet è forte, quando sarà al 100% saranno problemi per me”.