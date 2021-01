Coppa Italia, Napoli-Spezia 4-2: Gattuso raggiunge l’Atalanta in semifinale

Vittoria per il Napoli contro lo Spezia ai quarti di finale di Coppa Italia: tanti gol al Diego Armando Maradona

E’ finita 4-2 la partita tra il Napoli e lo Spezia, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I partenopei approdano in semifinale dove affronteranno l’Atalanta in una doppia sfida andata e ritorno. Il primo tempo i ragazzi di Gattuso sono andati in vantaggio di ben quattro gol, con Koulibaly che ha sbloccato dopo qualche minuto il match. La media è stata di un gol ogni 10′, viste le reti di Lozano, Politano ed Elmas.

Tuttavia, nel secondo tempo la squadra di Vincenzo Italiano ha continuato a giocare, trovando prima la rete di Gyasi e poi addirittura il 4-2 di Acampora, complice la deviazione di Manolas. Il centrocampista dello Spezia, tra l’altro, è un ex del settore giovanile del Napoli. Per la squadra di Gattuso un buon primo tempo, mentre nella ripresa ci sono stati alcuni errori che hanno propiziato i due gol dei liguri.