Possibile futuro in Italia per Yaya Sanogo. Rappresentato dall’agente e intermediario Davide Bellantone, il bomber francese ex Tolosa, Arsenal e Ajax è finito nel mirino di un club di Serie B. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’!

28 anni, esperienza anche in Champions League, il classe ’93 rappresenta una grande ‘occasione’ di calciomercato essendo senza squadra, quindi ingaggiabile a costo zero.