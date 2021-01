Finalmente domani la Roma potrà riabbracciare Stephan El Shaarawy, che ha avuto il via libera dell’Asl per effettuare le visite mediche

Tutto pronto per il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma. Lo scorso 22 gennaio il calciatore classe ’92 è tornato nella capitale da Dubai dopo aver svolto un allenamento individuale per farsi trovare pronto. Il Faraone aspettava l’accordo con lo Shanghai Shenhua per la rescissione (verranno inseriti dei bonus) e il conseguente rientro nella capitale, che aveva lasciato due anni fa, ricoperto dall’oro cinese.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

El Shaarawy, però, per sei giorni è stato costretto in casa perché il tampone continuava a essere positivo al Covid e quindi non ha potuto svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Dopo i tanti rinvii, sarà domani il giorno in cui l’ex Genoa e Milan effettuerà in test, dal momento che scatterà il 21esimo giorno di isolamento, già iniziato negli Emirati, che da protocollo permette – senza sintomi – di tornare alla vita normale. A Dubai – dove determinate regole sono diverse – il tampone risultava negativo al Covid, per questo El Shaarawy ha potuto prendere l’aereo e viaggiare in Italia, dove invece l’attaccante è risultato positivo. Domani le visite mediche a Villa Stuart e poi le firme sul contratto da 2 anni e mezzo con la Roma, che spera di averlo il prima possibile a disposizione (praticamente impossibile per il Verona).