La Roma è alla ricerca di una soluzione per Dzeko e pensa ad uno scambio con Gabriel Jesus: la risposta del Manchester City

In questi ultimi giorni di mercato la società capitolina deve riuscire a sbrogliare una matassa di dimensioni notevoli, precisamente 193 centimetri di altezza per 80kg circa di peso. Si tratta di Edin Dzeko, separato in casa dopo lo scontro con Fonseca. La Roma sta cercando una nuova sistemazione all’attaccante, con il bosniaco che vorrebbe ritornare in Premier League, possibilmente in una squadra di vertice. Una delle condizioni per cui il giocatore possa lasciare la Capitale nel mercato di gennaio è quella di riuscire a trovare un sostituto: Fonseca avrebbe un preferito per l’attacco giallorosso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Roma, addio Dzeko | Fonseca vuole Gabriel Jesus

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Edin Dzeko vorrebbe ritornare in Premier League ed in particolare gli piacerebbe ritrovare il Manchester City. La Roma, quindi, per accontentarlo avrebbe individuato un possibile scambio: l’attaccante preferito di Fonseca, infatti, sarebbe proprio Gabriel Jesus. Il brasiliano sembra essere marginale nei progetti di Pep Guardiola, che continua a preferirgli il ‘Kun’ Aguero per l’attacco dei Citizens. Inoltre, l’ex Palmeiras ha un ingaggio da 5 milioni netti a stagione, quindi sostenibile per le casse giallorosse. Molto più difficile, invece, sarebbe lo sforzo economico necessario per acquistarne il cartellino.

Il Manchster City, però, non sembra essere disposto allo scambio tra Dzeko e Gabriel Jesus, neppure in prestito. Il brasiliano, infatti, continua ad avere molto mercato e la prossima estate potrebbe essere protagonista di un cambio di maglia. In Italia, oltre ai giallorossi, anche la Juventus continua ad essere interessata al numero ‘9’ dei Citizens ed in estate potrebbe tentare l’affondo.